Umut Bulut ‘vefa’ dedi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, sözleşmesi sona eren ve adı birçok kulüple anılan tecrübeli futbolcu Umut Bulut’la el sıkıştı.

05 Temmuz 2019, Cuma 06:01
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Umut Bulut ‘vefa’ dedi

Yeni sezonda yeniden Sarı- Kırmızılı formayı giyecek oyuncu, memleketinin takımında forma giyeceği için çok mutlu. Umut Bulut, bugün veya yarın Sarı- Kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kayserispor Başkanı Erol Bedir’e teşekkür eden Umut Bulut, “Başkanımız ve hocamız beni yeniden takımda görmek istediler. Ben de ‘Tamam’ diyerek yeniden Kayserispor forması giyecek olmaktan çok mutluyum. Hem başkanımız hem de hocamız benimle yeniden sözleşmeye layık gördükleri için ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.

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