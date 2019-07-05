Umut Bulut ‘vefa’ dedi

Yeni sezonda yeniden Sarı- Kırmızılı formayı giyecek oyuncu, memleketinin takımında forma giyeceği için çok mutlu. Umut Bulut, bugün veya yarın Sarı- Kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kayserispor Başkanı Erol Bedir’e teşekkür eden Umut Bulut, “Başkanımız ve hocamız beni yeniden takımda görmek istediler. Ben de ‘Tamam’ diyerek yeniden Kayserispor forması giyecek olmaktan çok mutluyum. Hem başkanımız hem de hocamız benimle yeniden sözleşmeye layık gördükleri için ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.