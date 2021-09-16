Umut Baysal: Çok geç toplanan bir takımız

Takımının bazı eksikliklerinin bulunduğunu ve bu eksiklikleri en kısa sürede kapatmak istediklerini ifade eden Umut Baysal, “Maçtan önce oyuncularımızla iyi savunma yapmamız gerektiği konusunda konuşmuştum. Maça gol yemeden başlamak istiyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Maçın başında ilk golü yedik 17’nci dakikada ikinci golü yedik. Bu bizi oyun disiplininden kopardı ve şuursuzca oynamaya başladık. İlk yarı pas oyunumuzu oynayamadık. Takımımız demoralize oldu. Daha sonra ikinci yarıda yaptığımız hamlelerle oyunu dengelemeye çalıştık, pozisyona girmeye başladık. İkinci yarının başında Abdulkadir penaltıyı gole çevirmiş olsaydı hem psikolojik hem de oyun olarak daha iyi konuma gelebilirdik. Eksiklerimiz çok, çok geç toplanan bir takımız ve takıma yeni katılan oyuncularımız hazır değil. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz, rakibimiz Kocaelispor’u da oyunundan dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

DHA