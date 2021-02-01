Ümraniyespor-Samsunspor maçında kural hatası

Ümraniyespor ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. 16'da Samsun, Gökhan Karadeniz ile öne geçti: 0-1. 63'te Ahmet Canbaz, skoru eşitledi. 90'da hakem atışının ardından Samsunlu Djedje, topa değmeden bekledi. Ümraniyeli Okan da topu filelere gönderip, skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından Samsunsporlu oyuncular itirazlarda bulundu, Ümraniyesporlu futbolcular, topa hamle yapmadı ve Samsunlu Nadir maçın skorunu belirledi: 2-2.

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Maç baştan oynanabilir

Futbol Oyun Kuralları’na göre hakem atışında top yere değdiği anda oyundadır ancak hakem atışı sonrasında top kaleye girerse, topun kaleye girmeden önce en az iki farklı oyuncuya dokunması gerekir. Eğer iki farklı oyuncuya dokunmaz ise gol kararı verilmez oyuna aut vuruşuyla başlanır. Burada gol kararı verilerek bir kural hatası yapılmıştır. Samsunspor’un itirazı olması halinde maç ile ilgili kararı TFF yönetim Kurulu verecektir. TFF kural hatası kararı verecek olursa; maçın en baştan oynanmasına karar verebileceği gibi hatanın yapıldığı dakikadan itibaren de tamamlanmasına karar verebilecektir.

Deniz Çoban