Ümit Şengül: Tuzlaspor maçını da kazanıp bu işi sonlandıracağız

TFF 1. Lig’in 33. haftasında sahasında Akhisarspor’u 3-0 yenen GZT Giresunspor’da teknik sorumlu Ümit Şengül, "Haftaya Tuzlaspor maçını da kazanıp bu işi sonlandıracağız." dedi. Şengül, maçın ardından düzenlenen toplantıda, acısıyla tatlısıyla bir sezonun son maçına kadar geldiklerini söyledi.

Bu takımın çok büyük işler başardığını vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar sınırlı bir kadroda olmamıza rağmen bu çocuklar çok şey başardı. Ne kadar gurur duysak azdır, inanılmaz özverili ve mücadeleci oynadılar. Yönetim, oyuncu gurubu, teknik heyeti, çalışanlar ve Giresun halkı Süper Lig'i sonuna kadar hak etti. İnşallah Tuzlaspor maçını da alırız Süper Lig bize nasip olur, bunu başaracak kaliteye sahibiz. İnşallah bunu başaracağız. Arkamızda tökezlememizi bekleyenleri üzeceğiz ama bu işi kimseye bırakmayacağız. Haftaya Tuzlaspor maçını da kazanıp bu işi sonlandıracağız."

Şengül, bir gazetecinin stattaki seyirciler hakkında sorusuna "Hafta içi sağlık çalışanlarına çağrıda bulunmuştuk ama biraz fazla kalabalık oldu. Ama her şeyi oyununa göre oynamak lazım. Başka takımlar yaparken iyi biz yaparken kötü mantığı olamaz. Adana Demirspor takımı haftalardır bu şekilde oynuyor. Bizde stat boşaltılıyor, ama Adana’da dokunan yok. Her yerde çifte standart. Sağlık çalışanlarımızı davet ettik onlar da geldiler bizleri desteklemeye çalıştı." cevabını verdi. (AA)