Ümit Şengül: Bu takım çok can yakacak

Hafta içinde Alanyaspor ’u iyi analiz ettiklerini ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Nasıl karşılayacağız, nasıl pozisyon bulacağız diye rakibimizi iyi çalıştık. Maça da iyi başladık. Ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. 5-6 pozisyon sonrasında kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarı tempoyu yüksek tutan, istekli olan taraf bizdik. Skoru lehimize çevirdik ama koruyamadık. Rakibimizle ilgili konuşmak istiyorum. Oyunu yavaşlattılar, rakibi sindirmek, sinir bozmak için oyunu ağırlaştırarak oynadılar. Yaşar Kemal Uğurlu hocamız da buna göz yumdu. Bir tarafta oynamaya çalışan, diğer tarafta yavaşlatmak isteyen bir takım vardı. Yaşar hoca bir tane kart göstermedi. Sonrasında 4 dakika ilave etti. Kendi takdiridir. Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik. Farklı kazanacağımız maçtan 1 puan alarak ayrıldık. Yeni gelen oyuncular var, sakat ve cezalılar var. Onların da takıma dahil olmasıyla birlikte daha iyi olacağız. Kasımpaşa bundan sonra yukarıyı hedefleyecek. Ligi istediği yerde bitirecek. Bu takım çok can yakacak. Buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

DHA