Ümit Şengül: Bu maçı alamadan gitmek bizi üzüyor

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 4-4 berabere kaldıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını vurgulayan ve hakem yönetimini eleştiren Şengül, şu ifadeleri kullandı:

'Çok iyi bir geri dönüş yaptık'

''Maç öncesi Konyaspor'u çok iyi analiz ettik. Zaaflarını, iyi yönlerini, ölçtük, tarttık ve nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı planladık ve öyle çıktım maça. Maça çok iyi başladık. Golü erken bulduk ama golün dışında da üç tane yüzde yüz pozisyonu harcadık. Belki maçı ilk 10-15 dakikada koparabilecek iken yaptığımız bir-iki basit hata nedeniyle geriye düştük. Çabuk toparlandık. Devreye girince oyuncularımızla istişarelerde bulunduk. Çok iyi bir geri dönüş yaptık. Öne geçtik, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. 7 dakika uzatmanın üzerine hakem 1,5 dakikada ilave etti ve bu golü yedik.''

'Canımız yanıyor'

''Belki bu maçı alsak, biz düşme hattıyla ilişkimizi koparacak iken maalesef Ümit hocamın yaptığı veya yan hakemin yaptığı pozisyondan önceki, gole giderken oyuncumuz, ofsaytla kesilen bir gol pozisyonu var. Pozisyonun ofsaytla alakası yok. O top döndü, penaltı oldu ve gol oldu. Pozisyonun ofsaytla alakası yoktu ama maalesef ofsayt diye kesildi pozisyonumuz. Canımız yanıyor. Böyle bir maçı yakaladık. Bu maçı alamadan gitmek bizi üzüyor tabii ki. Ama biz yüksek tempo oynamaya, istek ve arzulu oynamaya devam edeceğiz. Rakip kim olursa olsun, nerede oynarsak oynayalım canla başla mücadele edip Kasımpaşaspor'u hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Oyuncularımızda ortaya koydukları performansla bunu hak ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum.''