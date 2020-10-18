Ümit Özat: Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay'a konuk olan Adana Demirspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını bildirdi.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Özat, şunları kaydetti:

"Sıkıntımız pozisyona girmek değil. Bugün 6-7 pozisyonumuz vardı ama son vuruşlarda başarılı olamadık. Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık. Bazen olmayınca olmuyor. Bu tarz şeylerde bahane aramak gerekmez. Kazanan takım her zaman haklıdır. Altay takımını tebrik ediyorum."