Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.
ASpor'dan canlı yayınlanacak müsabaka, 6 Eylül Cuma günü Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.
ASpor'dan canlı yayınlanacak müsabaka, 6 Eylül Cuma günü Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
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