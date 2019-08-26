Ümit Milli Takım İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli’de karşılaşacak.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 21:38
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Ümit Milli Takım İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak

Ümit Milli Takımımız, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında İngiltere ile Kocaeli'de karşılaşacak.

ASpor'dan canlı yayınlanacak müsabaka, 6 Eylül Cuma günü Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

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