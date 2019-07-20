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Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti

Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti

20 Temmuz 2019, Cumartesi 18:28
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Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı farklı mağlup etti

İSTANBUL, (DHA) - İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Ümit Milli Takım, 5'incilik maçı oynama hakkı kazandı.
Shlomo Group Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Türkiye, 56-46 önde kapattı. 2'nci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Ümit Milliler, maçtan 104-87 galip ayrıldı. Türkiye'de Muhaymin Mustafa 19 sayıyla en skorer isim olurken; Mert Akay 17, Erkin Şenel ise 14 sayıyla mücadele etti. 
Ümit Milli Takım, 5'incilik mücadelesinde yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek. 

(FOTOĞRAFLI)

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