Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Radyospor’da yayınlanan Üçleme Programı’na konuk oldu. Karan, bitime 2 hafta kala lige ve takıma dair görüşlerini paylaştı.

"Mücadeleyi bırakmayacağız..."

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Ümit hoca, “Artık son iki hafta kaldı. Bu hafta her şeyin netleşeceğini düşünüyorum. Biz buraya imza atarken ligde kalmak adına bir planlama yapmıştık. Aslında ilk devre kadromuz ile ikinci devredeki kadromuz çok farklı. Devre arasında da ekonomik sebeplerden çok önemli isimleri kaybettik. Şuan bizim puana ihtiyacımız var, ya da Akhisar’ın puan kaybetmesine. Ne olursa olsun biz mücadeleyi bırakmayacağız, ligde kalmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

"Egolarımı değil, oyuncularımı ön plana çıkarıyorum”

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncusu İbrahim Rasheed hakkında da konuşan Ümit Karan; “Rasheed BAL yani Bölgesel Amatörden gelen bir oyuncu ve bizim için çok değerli. Menemenspor olarak çok mütevazi şartlarımız olduğu için, mesela İbrahim’i 750 € euroluk maaşla oynatıyoruz.

Rakiplerimiz minimum 5 milyon TL’lik oyuncular oynuyorlar. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda gencecik kardeşlerimizin mücadelelerini yabana atmak mümkün değil. Yine altyapımızdan yetişen Furkan Bayır, Alanyasporla anlaşıp gittiğinde orada oynatılması, kadroya girmesi, benim için çok büyük bir gururdur. Çünkü ben artık futbolcuların ön plana çıkmasını isterim. Kendimi ve egolarımı değil, futbolcumu ön planda tutmaya çalışırım. Ümit Karan’ın bundan sonraki amacı budur.”

"Hocaya güvenip getirdiysen beklemen gerekir”

Son zamanlardaki “hoca kıyımı” hakkında ne düşündüğü sorusuna ise Ümit Karan; “Sözleşme yapılırken taraflar arasında hedefler belirleniyor. Bu sözleşmelerin, tek taraflı değil karşılıklı olarak oturup konuşulması gerekiyor. Yazılı sözleşmeler, resmi kayıtlar bir yerden sonra önemini kaybediyor. Bir hedef belirlendiyse eğer, matematiksel olarak o hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı garantileşmedikçe hocanın farklı taraflarla görüşmesi veya hocanın gönderilmesi uygun değil diye düşünüyorum. Beklenip, güvenilmesi gerekir. Ben mesela, sezon sonunda hedefimizie vardığımızda, başkanımızla hep beraber bir durum değerlendirmesi yapacağız.” cevabını verdi.

“Modern futbolda bağırma çağırmayla motive işi bitti”

Bir süre Makedonya’da bulunmasının da avantajını belirten Ümit Karan, oyuncularıyla dil konusunda bir sorun yaşamadığını şu cümlelerle ifade etti;

“Futbolcuyken yabancı oyuncularla oynamak bir şekilde sağlanabiliyor. Ancak hocayken bu anlaşma, daha zor oluyor. Çünkü onu ciddi ciddi anlamak zorundasın. Onu anlamadan, bağırıp çağırırsan küstürürsün. Evladım olacak yaşta insanlara neden bağırıp, soğutayım. Artık modern futbolda “aslansın, kaplansın” dönemleri bitti , bağırarak motive etmeler filan kalmadı. Benim Makedonya’da bulunmam, Amerika’da bulunmam, dil olarak ciddi bir avantaj sağladı. Haliyle çok şükür bir sorun yaşamıyoruz anlaşma konusunda ve hepsiyle arkadaş gibiyiz.”