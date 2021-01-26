Ümit Karan: Golcü adamın takımı golcü olur

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında İzmir derbisinde Altınordu'yu deplasmanda 4-2 yenen Menemenspor süper başlangıç yaptı. Menemenspor bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atarken, "Golcü adamın takımı golcü olur" diyen teknik direktör Ümit Karan, çok keyifli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyledi. Böyle bir galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Karan, "Takımımı tebrik ediyorum. Uzun zamandır maç kazanamıyorduk. Bu galibiyet bize moral ve güven aşıladı" dedi.

Altınordu'yu da kutlayan Ümit Karan, "İki takım da keyif veren bir futbol oynadı, maçın seyir zevki çok yüksekti. Biz ofansif anlamda etkiliydik. Sayılmayan gollerimiz de vardı. Amacımız her maç güzel bir oyun sergilemek. Alt sıralardan bir an önce uzaklaşmalıyız. Düşmemeye oynamak kolay değil. O nedenle Altınordu maçını kazanmak futbolcularımı çok mutlu etti. Transferlerimiz de devam edecek" diye konuştu. Menemenspor bu hafta evinde lider Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.