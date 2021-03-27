Ümit Karan: Bizim açımızdan her karşılaşma final

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Menemenspor, son beş maçında gol yollarında sıkıntılar yaşadı. Göreve geldiğinde "Golcü adamın takımı golcü olur" diyen teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki sarı-lacivertliler son beş mücadelesinde sadece iki gol atabildi. Bu periyotta Bursaspor'u 1-0 yenen İzmir ekibi, Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı. Beypiliç Boluspor ve Altay'a 3-0 kaybeden Menemenspor, Adanaspor'la ise eşitliği bozamadı.

Ümit Karan kalan 7 karşılaşmada hücumdaki sorunları gidereceklerini söyledi. Lige tutunacaklarını ifade eden genç Karan, "Bizim açımızdan her karşılaşma final. İyi bir takımız, sahada gerekenleri yapıp yolumuza 1'inci Lig'de devam edeceğiz" dedi.