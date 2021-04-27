Ümit Karan: Ankara deplasmanından galibiyetle dönmeliyiz

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ümit Karan, bu hafta ligde kalmayı garantilemek istediklerini belirterek, "Ankara deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeliyiz. Kazanırsak ya da puan alırsak ligde kalışımızı hiçbir maça bakmadan ilan edeceğiz. Aksi sonuç düşünmüyoruz" dedi. Menemenspor, Akhisarspor'un yenilmesi halinde de her türlü sonuçla kümede kalışını ilan edecek.

DHA