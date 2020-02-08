Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 47. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de başladı. Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya elde etti. Ümitler dünya şampiyonu Furkan Kaynar, ferdi kata finalinde İspanyol Alejandro Jimenez Diaz’ı yenerek altın madalya aldı.

Gençler ferdi kata finalinde Slovak Adam Stelcl’i mağlup eden Enes Özdemir, bu kategoride ikinci Avrupa şampiyonluğuna uzandı. 2019’da ümitlerde dünya şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşayan Müşerref Özdemir, 2020’ye de iyi başladı. Ümit kızlar kumite 47 kilo finalinde Slovak Nina Kvasnicova’yı 6-1 yenen milli karateci, Avrupa Şampiyonu oldu.

Keyda Nur Çolak’tan gümüş madalya

Milli sporcu Keyda Nur Çolak, 21 yaş altı kata kategorisinde gümüş madalyada kaldı. Son iki Avrupa Şampiyonası’nı altın madalya ile kapatan Keyda Nur, finalde İspanyol Marta Garcia Lozano’ya geçildi ve gümüş madalyayla yetindi.

Ümit erkekler kumite 52 kiloda Mert Halıcı, Makedon Matej Belistojanoski’yi 1-0 yenerek bronz madalya kazandı. Milli karateci, Avrupa Şampiyonası kariyerinin ilk madalyasına Budapeşte’de ulaştı.

Ümit kızlar ferdi kata dalında Fransız Cassandra Sampieri ile karşılaşan Damla Su Türemen, rakibini mağlup ederek bronz madalya elde etti. Ekim 2019’da dünya üçüncüsü olan milli sporcu, Avrupa Şampiyonası’nı madalya ile noktaladı.