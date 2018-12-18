Ümit Davala: Genç oyunculara teşekkür ederim

Ümit Davala, Galatasaray'ın tur atlamasıyla ilgili olarak, "Birçok pozisyona girdik. Bunları değerlendiremeyince rakibinde direnci artıyor. 1-0'ı bulduktan sonra tekrar pozisyonlar bulduk. 2-0'ı ararken maalesef 1-1 oldu. Sonuçta 1-1 ile tur atladık. Genç oyunculara ayrı parantez açmak istiyoruz. Onlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Herkes bu takımda forma şansı bulacaktır. Onlar daha çok genç" diye konuştu.

DAVALA: "MUSTAFA YILDIZ ADAYI"

Davala, Galatasaray'ın genç futbolcusu Mustafa Kapı için de, "Mustafa bizim genç, yetenekli oyuncularımızdan biri. 16 yaşında. O anlamda onun dejavantajı. Biz idmanlarda ara ara yer veriyoruz. Geleceğin yıldız adayları arasında. Keşke oyuna girebilseydi. Diğer maçlarla rakiplere göre forma şansı bulabilir" açıklamasını yaptı.

"YUNUS KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ"

Galatasaray'ın bir diğer genç yeteneği Yunus Akgün için Ümit Davala, "Biraz daha üstüne koyarak o seviyeye gelecektir. Bizle beraber çalışıyor. İlk 11 için biraz daha zaman ihtiyacı var. Kendini çok geliştirdi. İyi işler yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

YILMAZ: "ZEVKLİ BİR MAÇ İZLETTİK"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Galatasaray ile keyifli bir maç oynadıklarına değinerek, "Zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. İlk maçta olumlu eleştiriler aldık. Son dakikalar biraz dikkatli olsak uzatmaya götürebilirdik. Maçın başında 3-4 net pozisyonumuz var. Önde başlayabilseydik daha tempolu maç olabilirdi. Buradan huzurlu bir şekilde ayrılıyoruz. Çok değerli oyuncu topluluğuna sahibim. Hepsi bugün beni memnun etti" dedi.