Futbolculuk kariyerinde Gladbach, Mainz, Köln, Leverkusen, Liverpool, Hertha Berlin, Dinamo Moskova, Fortuna Düsseldorf gibi takımların formalarını giyen ve Ukrayna Millî Takımı tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Andriy Voronin, antrenörlük kariyerinde görev yaptığı Rusya'dan ayrıldı. Voronin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevini bırakarak ülkeden ayrıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Voronin, Instagram profiline bir Ukrayna bayrağı koydu ve "Vatanımı bombalayan ülkede artık çalışamazdım" diyerek takımdan ayrıldı. Moskova'dan ayrılan Voronin, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Almanya'ya gitti. Burada Bild'e konuşan Voronin, yaşadıklarını ve ülkesi Ukrayna'daki gelişmeleri anlattı.

İşte Voronin'in Bild'e verdiği o röportaj:

"Moskova, Avrupa tarafından tamamen bloke edilmeden önce ayrıldık. Ama ‎Düsseldorf'a inemezdik. Bu nedenle Amsterdam üzerinden uçtuk. Babam yeni ameliyat olmuştu. Şimdi kayınvalidem, eşim ve çocuklar buradalar. Küçükler zaten Moskova'daki Alman okuluna gitmişlerdi. Ama şu an tabi okul önemli değil"

'İyi değilim'

"Dört gündür gerçekten iyi değilim. Kötü durumdayım. Memleketimden fotoğrafları, haberleri gördükçe... Hepsi bir korku filmi kadar gerçek dışı. Söyleyecek hiçbir sözüm kalmadı"

Bild: Putin'i buna ne itiyor?

"Bunu kendisi biliyor mu acaba? Belki de sadece tarih kitaplarının sayfalarında yer almak istiyordur. Ama iş öyle değil ki en fazla bir suçlu olarak yer alacaktır"

Bild: Berlin'de yüzbinler bu işgal savaşına karşı gösteri düzenliyor. Bu senin için ne anlam ifade ediyor?

"Berlin'deki insanlara minnettarım. Tüm dünya, ülkemizi destekliyor. Rusya'daki insanlar da Putin'e karşı destekliyor. Eski takım arkadaşlarımdan, diğer sporculardan, dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Ayrıca bana yazan Ruslar, "Üzgünüz. Bu, biz değiliz" diyorlar"

Bild: Eski bir aktör olan başkanınız Volodymyr Zelenskyy, uzun süre alay konusu oldu...

"Ama şimdi bir savaşın ortasında. Başkentimizde hayatını riske atıyor. Bu da büyük saygıyı hak ettiriyor. Artık geçmişin bir önemi yok. Önünde şapka çıkarıyorum"

Bild: Almanya, Ukrayna'ya nasıl yardım edebilir?

"O Putin'i durdurun ve mültecilere yardım edin. Kendimizi savunabilmemiz için silah gönderin. Ülkemizle gurur duyuyorum. Güzel şehirlerimiz, harika insanlarımız var. Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız. Ama bedeli çok ağır. Ölen insanlar... 2022 yılında yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı döneminde değiliz"

Bild: O zamanlarda milyonlarca Ukraynalı ve Rus, Nazi Almanya'sına karşı birlikte savaşırken öldüler.

"Ben ve diğer birçok Ukraynalının Rusya'da arkadaşları var. Bizimle arkadaşlıkları, akrabalıkları var. Sonra kalkıp onlar bize saldırıyor. Putin, benim ülkeme saldırıyor. Çok fazla insan öldü zaten. Onlar da annelerinin çocuklarıydı. Bunları Rusya'da kimse öğrenemez. Orada televizyonda gösterilmiyor. %90'ı ne olduğunu bile bilmiyor. Putin, insanları umursamıyor. Sadece bize değil, Rus halkına da zarar veriyor"

'Ukrayna'da olsaydım benim de elimde bir silah olurdu'

"Aklım, kalbim Ukrayna'da. Kharkov'da, Kiev'de, doğduğum şehir Odessa'da arkadaşlarım var. Her 5 dakikada bir mesaj alıyorum. Dayanmak çok zor. Ben sadece yardım etmek istiyorum. Para veya her neyse... Ve söylemeli miyim bilmiyorum ama şu an Ukrayna'da olsaydım muhtemelen benim de elimde bir silah olurdu"

