Ukrayna’da futbol karşılaşmaları 30 Mayıs’ta yeniden başlayacak

Ukrayna’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol karşılaşmaları 30 Mayıs’ta seyircisiz olarak yeniden başlayacak. Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin Ukrayna Premier Ligi ve Ukrayna Kupası maçlarının devam etmesine izin verdiği belirtildi.

Lig karşılaşmalarının 30 Mayıs’ta seyircisiz yeniden başlayacağı ve sezonun 29 Temmuz’da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Kovid-19 salgını sebebiyle 17 Mart’ta askıya alınan Ukrayna Premier Ligi’nde Shakhtar Donetsk 59 puanla zirvede yer alıyor.



