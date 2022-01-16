Bordo-Mavililer'in başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, dün Sivasspor deplasmanında yine kritik kurtarışlara imza atarken, karşılaşmanın ilk bölümünde büyük bir hata yaptı. 25 yaşındaki eldiven, 20. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasını elinden kaçırdı. Hâl böyle olunca Sivaslı Leke James'e de topu sadece tamamlamak kaldı. Uğurcan, maç boyunca 3 başarılı kurtarış yaparken, 57. dakikada ise adeta golü önledi. Uğurcan, Ahmet Oğuz'un 35 metreden çektiği şutta müthiş bir kurtarış yaptı.

Yürekler ağza geldi

İlerleyen dakikalarda ise başarılı kaleci, topu bir kez daha elinden kaçırdı fakat Yatabare golü atamadı. Bu pozisyonda Bordo- Mavililer'de yürekler ağza geldi. Uğurcan, bu sezon Karadeniz ekibinde ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 gol yerken, 5 maçta ise geçit vermedi.