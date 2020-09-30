Kalecisi Edouard Mendy'i 24 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan Fransız ekibi Rennes, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a göz dikmişti. 24 yaşındaki eldiven için Fırtına'ya 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan pay teklif eden Fransızlar'ın bu önerisi kabul görmemişti.

Bu gelişmenin ardından Rennes rotayı Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'e çevirmişti. Tarafların 16 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı ve transferin açıklanmasının beklenildiği iddia edildi.