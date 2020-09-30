Uğurcan Çakır'ı almadılar Alfred Gomis'le anlaştılar!
Edouard Mendy'i 24 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan ve Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a teklif yapan Rennes, Bordo Mavili ekipten ret cevabı alınca Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'le anlaştı.
Kalecisi Edouard Mendy'i 24 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan Fransız ekibi Rennes, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a göz dikmişti. 24 yaşındaki eldiven için Fırtına'ya 12 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan pay teklif eden Fransızlar'ın bu önerisi kabul görmemişti.
Bu gelişmenin ardından Rennes rotayı Dijon'un 27 yaşındaki kalecisi Alfred Gomis'e çevirmişti. Tarafların 16 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı ve transferin açıklanmasının beklenildiği iddia edildi.