Uğurcan Çakır’a özel tebrik

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile Trabzonspor’un en iyi oyuncularından birisi de şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır oldu. Her geçen gün daha da iyi bir görüntü ortaya koyan 23 yaşındaki file bekçisi, son olarak önceki gün Rize karşısında da yıldızlaştı.

4 kurtarışa imza atan genç eldivenin, karşılaşmanın ardından teknik direktör Ünal Karaman tarafından özel olarak tebrik edildiği öğrenildi. Uğurcan, şimdi ise milli takımın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarında görev bekliyor.

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