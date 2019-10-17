Onur Kıvrak’ın ardından Trabzonspor kalesini devralan ve ortaya koyduğu performans ile büyük beğeni toplayıp, son olarak milli takım kadrosuna da davet edilen Uğurcan Çakır, iki maçlık seride eldivenleri giyemese de her oyuncu gibi mutlu döndü.

Yurt dışından birçok talibi olduğu bilinen Uğurcan’ı kutlayanların başında ise kaleci antrenörleri ve diğer teknik ekip geldi.

Genç futbolcuya övgüler yağdıran Bordo-Mavililer’in hocaları, “Oynamasan da bu kadar kısa sürede A Milli Takım kadrosuna kadar yükselmen büyük bir iş. Önünde çok uzun zaman var ve en kısa zamanda eldivenleri de alacağına şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.