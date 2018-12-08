Uğurcan Çakır: Güzel bir oyunla güzel bir galibiyet aldık

Trabzonspor'un, Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklama yapan genç kaleci Uğurcan Çakır, "Takım olarak çok iyi oynadıklarını belirterek, "Bugün çok güzel bir futbol oynadık. Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında olduğu gibi bu maçta güzel bir oyun ortaya koyduk. Çok iyi mücadele ediyoruz. Taraftarlarımızda her maçta olduğu gibi bu maçta da yanımızdaydı. Bizde onlara güzel bir hediye verdik. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah galibiyet serisini devam ederiz" dedi.

Uğurcan, Beşiktaş maçının zorlu geçeceğini vurgulayarak, İnşallah bana fazla bir iş düşmeden takım arkadaşlarım gerekeni yapacağını belirtti.