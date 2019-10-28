Uğurcan Çakır: Galibiyet için sahaya çıkmıştık

Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da genç file bekçisi Uğurcan Çakır, maç sonunda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Maça iyi başlayamadıklarını ama daha sonra toparlandıklarını vurgulayan Çakır, “Maça iyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyorduk. İlk yarının sonlarına doğru oyunun kontrolünü elimize almaya ve iyi oynamaya başladık. Bunun sonucunda golü de bulduk. Ardından ben şanssız bir penaltı yaptırdım ve 1-1 oldu. Ondan sonra oyunu bırakmamaya başladık, top kontrolü bizdeydi. 2’nci golü yedik, oyunu bırakmadık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, 1 puan aldık. 90’ıncı dakikada gelmesi bizi mutlu etti açıkçası. Galibiyet için sahaya çıkmıştık” dedi.

“İYİ BİR PUAN ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Maçı son dakikaya kadar bırakmadıklarını söyleyen 23 yaşındaki file bekçisi, “Bugün istediğimiz gibi başlayamamak bizi özgüven olarak biraz geriye itti. Ondan sonra takım olarak toparlandık. Maçı da son dakikaya kadar taşıdık. İyi bir puan aldığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki hafta oynayacakları Göztepe maçıyla ilgili olarak ise Çakır, “Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlardan da galip gelip, formumuzu yükseltmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.