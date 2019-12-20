Uğur Tütüneker: 4-0’ı, 5-0’ı bulmamız gerekirken geri çekildik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahalarında 4-2 kazandıkları Cesar Grup Ümraniyespor maçına ilişkin, "3-0’dan sonra 4-0’ı, 5-0’ı bulmamız gerekirken geri çekildik. Takım olarak bu sorunumuzu çözmemiz gerekiyor." dedi.

20 Aralık 2019, Cuma 23:45
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Uğur Tütüneker: 4-0’ı, 5-0’ı bulmamız gerekirken geri çekildik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahalarında 4-2 kazandıkları Cesar Grup Ümraniyespor maçına ilişkin, "3-0’dan sonra 4-0’ı, 5-0’ı bulmamız gerekirken geri çekildik. Takım olarak bu sorunumuzu çözmemiz gerekiyor." dedi. Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı güzel bir oyun sergileyerek durumu 3-0’a getirdiklerini söyledi.

İlk yarının, daha önce oynadıkları Osmanlıspor maçına benzediğini dile getiren Tütüneker, "İlk yarı çok iyi oynadık. 3-0’dan sonra 4-0’ı, 5-0’ı bulabilirdik. 55’inci dakikaya kadar çok iyi oynadılar. Atamadığımız 2 net pozisyonumuz vardı. Bu oyunumuzu devam ettirmemiz gerekirdi. Ancak son 35 dakika takım geri çekildi. 3-0’dan sonra 4-0’ı, 5-0’ı bulmamız gerekirken geri çekildik. Takım olarak bu sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Geri çekilince de rakip üzerimize geldi. Bu sorunumuzu mutlaka çözmemiz gerek." diye konuştu.

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