2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan önceki son antrenmanı yaptıklarını, yarın da şut çalışmasıyla kampı tamamlayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Herkes gayet moralli ve istekli. Sakatlık yaşamadık. Bundan dolayı da mutluyum. Yarın Slovenya karşısında önemli bir galibiyet alıp, sonra liderlik kısmı için İspanya’ya geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Slovenlerin her zaman basketbolun içinde bir ekol olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Dünya sıralamasında 7. sırada olan ekol bir ülke ile oynayacağız. Sahada basketbol oynamadan kazanmak mümkün değil. Bunun bilincindeyiz. Son iç saha maçımızı oynayacağız. Hepsini kazandık. Ankaralı basketbolseverlerin önünde şölen havasında, hem kazanarak hem de kutlayarak, inşallah onlar bizi yolcu eder, biz de onlara bir galibiyet armağan ederiz." şeklinde görüş belirtti.