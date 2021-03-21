ING Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes’e 98-89 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, eksik çıktıkları müsabakada Anadolu Efes gibi bir takıma karşı maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini bildirdi. Sarıca, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Anadolu Efes’in çok yetenekli ve geniş bir kadrosu olduğunu belirterek, rakiplerini sezon boyunca hem ligde hem de Avrupa’da gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle eksik oynamak zorunda kaldıklarını belirten Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle savunma kısmının çok düzeyde yaptık. Hücum ve maçın geneliyle ilgili takımımla gurur duyuyorum. Bu kadar eksikken, sahaya 10 kişi çıkmışken Anadolu Efes gibi bir takıma karşı son 2 dakikaya kadar oyunun içindeydik. Son bölümde iki ribaundu lehimize çevirebilsek belki maçı kazanarak bitirecektik. Müthiş bir sezon geçiriyoruz, bunu Anadolu Efes galibiyetiyle taçlandırmak çok güzel olurdu. Ancak sonunda gücümüz yetmedi, çok yorulduk. Salı günü oynayacağımız maçımız var, sakatlıklarımız ve rahatsızlıklarımız var. Umarım yeni talihsizlikler çıkmaz."