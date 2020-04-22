Ufuk Sarıca: Durması üzücü

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’nın koçu Ufuk Sarıca, “Ligde Anadolu Efes’in ardından ikinci sıradaydık. Yeni kurulan bir ekip olarak bence en başarılı takımdık. Avrupa’daki ilk kupamıza çok yaklaşmıştık. Böyle iyi giden bir sezonun eşi görülmemiş şekilde durması üzücü ama sağlık her şeyden önce gelir” diye konuştu.