Kafes dövüşünün zirvesi olan UFC'nin 248. organizasyonu, Las Vegas'ta bulunan T-Mobile Arena'da düzenlendi.

Geceye damga vuran dövüş ise kadınlarda Polonyalı Joanna Jedrzejczyk ile Çinli Zhang Weili arasında gerçekleşti.

Kadınlarda tarihin en iyi iki MMA dövüşçüsü olarak gösterilen ikilinin mücadelesi nefesleri kesti.

Ancak dövüşün önüne geçen olay, karşılaşma sonunda Jedrzejczyk'nin kafasında oluşan şişme oldu. Weili'nin darbeleri sonucu kafasında yoğun bir hematom oluşan Jedrzejczyk, maç sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ortaya çıkan görüntülerde Jedrzejczyk'nin yüzünün görüntüsünün tamamen değiştiği görüldü.