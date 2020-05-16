UEFA'dan tarihi toplantı

Avrupa futbolunda gözler UEFA'nın 27 Mayıs'ta yapacağı toplantıya çevrildi. Futbolun geleceğine bu toplantıda karar verilmesi bekleniyor. UEFA, tarihinin en kritik toplantısını 27 Mayıs’ta yapacak.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 13:17 Son Güncelleme:
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UEFA'dan tarihi toplantı

Avrupa futbolunun patronu, bu tarihte futbolun geleceğiyle ilgili önemli kararlar alacak.

Alexsandır Ceferin başkanlığındaki kurum, 27 Mayıs'ta ilk olarak Avrupa Kupası maçlarının tarihini belirleyecek.

Kulislerde konuşulanlara göre Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları 7-8 Ağustos'ta oynatılacak.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı Avrupa Ligi karşılaşmaları da büyük ihtimalle 9 Ağustos'ta başlayacak.

UEFA, ligleri oynatma düşüncesinde olan ülke federasyonlarından bir kez daha maçları en geç 3 Ağustos’ta bitirilmesini isteyecek.

Kaynak: TRT SPOR 

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