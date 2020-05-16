Avrupa futbolunun patronu, bu tarihte futbolun geleceğiyle ilgili önemli kararlar alacak.

Alexsandır Ceferin başkanlığındaki kurum, 27 Mayıs'ta ilk olarak Avrupa Kupası maçlarının tarihini belirleyecek.

Kulislerde konuşulanlara göre Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları 7-8 Ağustos'ta oynatılacak.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı Avrupa Ligi karşılaşmaları da büyük ihtimalle 9 Ağustos'ta başlayacak.

UEFA, ligleri oynatma düşüncesinde olan ülke federasyonlarından bir kez daha maçları en geç 3 Ağustos’ta bitirilmesini isteyecek.

Kaynak: TRT SPOR