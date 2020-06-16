UEFA’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

UEFA, Galatasaray’ın Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta bacağı kırılan Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

16 Haziran 2020, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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UEFA’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

UEFA, Galatasaray’ın Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta bacağı kırılan Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uruguaylı kalecinin kurtarışlarından oluşan yaklaşık 1 dakikalık görsele yer verilirken, 34 yaşındaki file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında, Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera’nın tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluşmuştu.


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