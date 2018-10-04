Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, bugün 30. yaş gününü kutluyor.

UEFA Avrupa Ligi, grupların boy gösteren Beşiktaşlı futbolcunun doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Caner Erkin'in UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla Marsilya'ya attığı gol kullanılırken, bu durum Beşiktaşlı taraftarlarca tepki gösterdi.

UEFA paylaşımı sildi

Gelen tepkiler sonrası, UEFA Avrupa Ligi hesabı yaptığı paylaşımı sildi. Kısa bir süre sonra bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Caner Erkin'in Beşiktaş formasıyla Bayern Münih karşısında sahada yer aldığı bir görüntü paylaşıldı.