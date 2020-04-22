UEFA, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Corona virüs sebebiyle tüm futbol maçlarının gelecek seneye kadar başlamamasını önerdiği iddialarını yalanladı.

İtalyan medyasından La Republicca'daki haberde UEFA'nın yönetim kurulu toplantısında DSÖ'den 2022'ye kadar hiçbir futbol organizasyonunun başlaması gerektiğine yönelik bir tavsiye aldığı belirtilmişti.

Ancak İngiliz medyası The Independent UEFA'dan bir sözcüye ulaştı ve DSÖ'nün böyle bir talebi ya da önerisi olmadığı açıklaması yapıldı. UEFA sözcüsü, 2021 yılının sonuna kadar bir durdurma önerisi yapılmadığını ve şu anda 2019/2020 sezonunun nasıl bitirilebileceğinin UEFA tarafından planlanmaya çalışıldığını belirtti.

DSÖ'den bir sözcü de yine yaptığı açıklamada kendilerinin UEFA'ya 2021 sonuna kadar futbol oynanmamasını önerdikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.











