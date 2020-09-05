UEFA Uluslar Ligi’nin ilk haftasına 8 maçla devam edildi

UEFA’nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, sahasında Polonya’yı 61. dakikada Steven Bergwijn’ın attığı golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek’in golünü 57. dakikada Edin Dzeko, ev sahibi ekip İtalya’nın golünü ise 67. dakikada Stefano Sensi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi’ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: İtalya-Bosna Hersek: 1-1 Hollanda-Polonya: 1-0

B Ligi

1. Grup: Romanya-Kuzey İrlanda: 1-1

Norveç-Avusturya: 1-2

2. Grup: İskoçya-İsrail: 1-1

Slovakya-Çekya: 1-3

C Ligi

4. Grup: Litvanya-Kazakistan: 0-2

Belarus-Arnavutluk: 0-2