Fransa ve Hollanda'nın ligleri bitirmesine rağmen, Almanya, İtalya, İspanya ev Türkiye gibi ülkeler maçların devamını istiyor. Bu ülkeler UEFA'dan da açık destek geliyor.

Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre UEFA; dün Avrupa'nın önemli kulüplerinin başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının Ağustos ayının ilk haftasında oynanmasının istendiğini belirtti. Hatta Torino'da oynanması beklenen Juventus - Lyon maçı için de 8 Ağustos tarihi ön plana çıktı.

Bu sayede Devler Ligi'nin çeyrek final maçları da 10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanabilecek.

UEFA'nın ayrıca liglerin en geç Temmuz ayı sonunda bitirilmesi isteğini yeniden ileteceği ve UEFA Avrupa Ligi'nin de tüm şartlar zorlanarak oynatılmasının ve bitirilmesinin istendiği yazıldı.

Format belli değil

Çeyrek final maçlarının ise hangi formatta oynanacağı netlik kazanmadı.Hatta bu tur, çift maç üzerinden deplasmanlı şekilde oynanmayabilir! Tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanacak bir tur mücadelesi de seçenekler arasında... UEFA tamamen ilerleyen zamanlarda oluşacak şartlara göre bu kararı verecek.







