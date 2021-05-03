UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalistler, 4 Nisan Salı ve 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak. Manchester City ile PSG, Chelsea ile Real Madrid final için kozlarını paylaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor. İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında yarın Etihad Stadı’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak. İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1’in rövanşında Stamford Bridge Stadı’nda İngiliz kulübü Chelsea’ye konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Manchester City-PSG maçı 4 Nisan Salı, Chelsea-Real Madrid maçı ise 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İki karşılaşma da beIN Sports Haber ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.