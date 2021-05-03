Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor. İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında yarın Etihad Stadı’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak. İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1’in rövanşında Stamford Bridge Stadı’nda İngiliz kulübü Chelsea’ye konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester City-PSG maçı 4 Nisan Salı, Chelsea-Real Madrid maçı ise 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İki karşılaşma da beIN Sports Haber ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.