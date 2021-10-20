UEFA Gençler Ligi 1. Tur ilk maçında Zvijezda 09’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı, Bosna Hersek ekibi ile Trabzon’da rövanş maçına çıktı. Trabzon Yavuz Selim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada misafir takımdan Kovacevic, 59. dakikada kırmızı kart gördü.
Trabzonspor rövanş maçını 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada kazanılan penaltıdan Süleyman’ın kaydettiği gol ile 2-0 kazandı.
UEFA Gençler Ligi’nde 2. tura yükselen Trabzonspor’un rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.
Karşılaşmayı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut ve Salih Kavrazlı da tribünden izledi.