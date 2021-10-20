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UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, Zvijezda 09'u 2-0'la geçti!

UEFA Gençlik Ligi 1. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna Hersek’in Zvijezda 09 takımını Tacettin Sağlam ve Süleyman Cebeci'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 20:20 Son Güncelleme:
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UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, Zvijezda 09'u 2-0'la geçti!

UEFA Gençler Ligi 1. Tur ilk maçında Zvijezda 09’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor U19 takımı, Bosna Hersek ekibi ile Trabzon’da rövanş maçına çıktı. Trabzon Yavuz Selim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada misafir takımdan Kovacevic, 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Trabzonspor rövanş maçını 54. dakikada Tacettin ve 70. dakikada kazanılan penaltıdan Süleyman’ın kaydettiği gol ile 2-0 kazandı.

UEFA Gençler Ligi’nde 2. tura yükselen Trabzonspor’un rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

Karşılaşmayı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut ve Salih Kavrazlı da tribünden izledi.

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