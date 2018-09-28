Futbolda geçmişte 1974 ve 2006’da Dünya Kupası ile 1988’de de Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye ile yarıştığı Euro 2024 ev sahipliğinden zaferle ayrıldı. Dördüncü kez büyük bir futbol turnuvasını düzenleme hakkını elde eden Almanya, birçok olumsuzluğa rağmen UEFA İcra Kurulu’ndaki 16 üyeden 12’sinin oyunu alarak bunu başardı. Her iki ülkenin sunumlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Panzerler’in bazı noktalarda yetersiz kaldıkları ifade edilmişti. Futbol Federasyonu’nun, devlet garantilerinde sınıfta kaldığı net bir şekilde ortaya çıkmıştı.

‘Değişime ihtiyaç var’

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in 2018 Dünya Kupası’nın ardından ırkçı söylemlere maruz kalıp milli takımı bırakma kararı alması, Almanya için büyük bir handikap olarak görülüyordu. ‘Futbol bizi birleştirir’ sloganıyla yola çıkan Almanya’da taraftarlar bile EURO 2024 ev sahipliğine karşı çıkıyordu. Son oynanan maçlarda açılan, “Satın alınmış Avrupa Şampiyonası’na değil, değişime ihtiyacımız var” pankartları, bu tabloyu gözler önüne seriyordu. Ancak bu kadar olumsuzluğa rağmen UEFA, Panzerler’e 2024’ü elleriyle teslim etti.

En çok sevinen Başkan Grindel

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, kararın açıklanması sonrasında İsviçre’ye gelen heyette yerinden kalkıp sevinen tek isimdi! Üzerinden büyük bir yük kalkan Grindel, “UEFA’ya bize olan güveninden ötürü teşekkür ediyorum. Sorumluluk hissediyorum. Beklentileri karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha iyisini yapmak adına daha çok çalışmaya hazırız” yorumunda bulundu.