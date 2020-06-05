UEFA en çok cezayı Türk kulüplerine verdi!

UEFA’nın 2011 yılında hayata geçirdiği Finansal Fair-Play (FFP) ile diğer mali kuralları sonucunda en fazla men cezası alanların başında Türk kulüpleri geliyor. 6 Türk takımı FFP kapsamında Avrupa’dan men cezası aldı. Bunlar Galatasaray , Beşiktaş , Trabzonspor , Bursaspor, Karabükspor ve Gaziantep. Türkiye’den sonra en fazla men edilen takımlar Romanya ve Ukrayna’dan oldu.

Romanya’dan Rapid Bükreş, Cluj, Targu Mureş ve Astra ile Ukrayna’dan Dnipro ve Metalurh Donetsk takımları da UEFA tarafından Avrupa kuplarına alınmamıştı. Son yıllarda Avrupa’da men cezası alan kulüpler arasında öne çıkanlar ise İngiltere’den Manchester City, İtalya’dan Milan, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Rusya'dan Rubin Kazan.



