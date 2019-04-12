Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Barcelona ve Lazio, Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Can Bartu’nun 83 yıllık hayatında futbolun yanı sıra basketbolda da başarılı bir sporcu olduğu ve yeşil sahalarda Fenerbahçe’nin yanı sıra İtalyan kulüpleri Venezia, Lazio ve Fiorentina’da forma giydiği hatırlatıldı.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Orta sahada görev alan Can Bartu, yüksek tekniği ve top kontrolüyle iki kanatta da oynayabiliyordu. Türkiye Milli Takımı’nda 26 karşılaşmada 6 kez ağları sarsan Bartu, İtalyan taraftarların tezahüratları nedeniyle ’Sinyor’ lakabını aldı. Fiorentina formasıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde Atletico Madrid’e karşı 10 Mayıs 1962’de forma giyen Can Bartu, Avrupa organizasyonlarında final maçına çıkan ilk Türk oyuncu oldu." bilgileri paylaşıldı.

Barcelona ve Lazio’dan mesaj

İspanya’nın önde gelen kulüplerinden Barcelona’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Fenerbahçe’nin, Türk futbolunun ve Türkiye’nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Can Bartu’nun görev aldığı İtalyan kulüplerinden Lazio ise "1964-1967 yıllarında kulübümüzün formasını giyen, Türk futbolunun Sinyor’u Can Bartu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Hoşçakal Sinyor..." mesajını paylaştı.

AA