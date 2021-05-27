UEFA Avrupa Ligi'ni namağlup kazananlar! Galatasaray listede
Villarreal, 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni hiç yenilmeden kazandı. Sivasspor ile aynı grupta yer alan ve lider olarak çıkan İspanyol temsilcisi, eleme turlarının ardından final maçını da Manchester United'ı seri penaltı vuruşları sonucu geçip şampiyon oldu. UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde Galatasaray dahil 8.kez bir takım yenilgisiz şampiyon oldu
Villarreal, 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni hiç yenilmeden bir başka deyişle namağlup kazandı. Temsilcimiz Sivasspor ile aynı grupta yer alan ve lider olarak çıkan İspanyol temsilcisi, böylece UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde namağlup şampiyon olan 8. takım oldu. Bu listede 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray da yer aldı. İşte o takımlar
1971-1972 Tottenham
1978-1979 B. Mönchengladbach
1981-1982 ve 1986-1987 Göteborg
1991-1992 Ajax
1999-2000 Galatasaray (UEFA Kupası maçları)
2000-2001 Feyenoord
2018-2019 Chelsea
2020-2021 Villarreal
Galatasaray'ın UEFA Kupası maçları (1999-2000)
3.Tur
Bologna - Galatasaray: 1-1
Galatasaray - Bologna: 2-1
4.Tur
B. Dortmund - Galatasaray: 0-2
Galatasaray - B. Dortmund: 0-0
Çeyrek Final
Mallorca - Galatasaray: 1-4
Galatasaray - Mallorca: 2-1
Yarı Final
Galatasaray - Leeds: 2-0
Leeds - Galatasaray: 2-2
Final
Galatasaray - Arsenal: 0-0 (4-1 pen)