Villarreal, 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni hiç yenilmeden bir başka deyişle namağlup kazandı. Temsilcimiz Sivasspor ile aynı grupta yer alan ve lider olarak çıkan İspanyol temsilcisi, böylece UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde namağlup şampiyon olan 8. takım oldu. Bu listede 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray da yer aldı. İşte o takımlar





1971-1972 Tottenham

1978-1979 B. Mönchengladbach

1981-1982 ve 1986-1987 Göteborg

1991-1992 Ajax

1999-2000 Galatasaray (UEFA Kupası maçları)

2000-2001 Feyenoord

2018-2019 Chelsea

2020-2021 Villarreal





Galatasaray'ın UEFA Kupası maçları (1999-2000)

3.Tur

Bologna - Galatasaray: 1-1

Galatasaray - Bologna: 2-1

4.Tur

B. Dortmund - Galatasaray: 0-2

Galatasaray - B. Dortmund: 0-0

Çeyrek Final

Mallorca - Galatasaray: 1-4

Galatasaray - Mallorca: 2-1

Yarı Final

Galatasaray - Leeds: 2-0

Leeds - Galatasaray: 2-2

Final

Galatasaray - Arsenal: 0-0 (4-1 pen)











