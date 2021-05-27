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UEFA Avrupa Ligi'ni namağlup kazananlar! Galatasaray listede

Villarreal, 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni hiç yenilmeden kazandı. Sivasspor ile aynı grupta yer alan ve lider olarak çıkan İspanyol temsilcisi, eleme turlarının ardından final maçını da Manchester United'ı seri penaltı vuruşları sonucu geçip şampiyon oldu. UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde Galatasaray dahil 8.kez bir takım yenilgisiz şampiyon oldu

27 Mayıs 2021, Perşembe 01:58 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'ni namağlup kazananlar! Galatasaray listede

Villarreal, 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni hiç yenilmeden bir başka deyişle namağlup kazandı. Temsilcimiz Sivasspor ile aynı grupta yer alan ve lider olarak çıkan İspanyol temsilcisi, böylece UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi tarihinde namağlup şampiyon olan 8. takım oldu. Bu listede 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray da yer aldı. İşte o takımlar


1971-1972 Tottenham

1978-1979 B. Mönchengladbach

1981-1982 ve 1986-1987 Göteborg

1991-1992 Ajax

1999-2000 Galatasaray (UEFA Kupası maçları)

2000-2001 Feyenoord

2018-2019 Chelsea

2020-2021 Villarreal


Galatasaray'ın UEFA Kupası maçları (1999-2000)

3.Tur

Bologna - Galatasaray: 1-1

Galatasaray - Bologna: 2-1

4.Tur

B. Dortmund - Galatasaray: 0-2

Galatasaray - B. Dortmund: 0-0

Çeyrek Final

Mallorca - Galatasaray: 1-4

Galatasaray - Mallorca: 2-1

Yarı Final

Galatasaray - Leeds: 2-0

Leeds - Galatasaray: 2-2

Final

Galatasaray - Arsenal: 0-0 (4-1 pen)




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