UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.

04 Ekim 2018, Perşembe 22:40
- A +

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.

Fenerbahçe, seyircisi önünde Spartak Trnava ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Milan’ın evinde Olympiakos’u 3-1 yendiği mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı son iki golde asistleri yapan isim oldu.

Türk hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği karşılaşmada ise Zenit, Slavia Prag’ı 1-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-2

B Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya): 3-1

Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya): 1-3

C Grubu:

Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya): 1-0

Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka): 1-2

D Grubu:

Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya): 2-0

E Grubu:

Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2

F Grubu:

Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.