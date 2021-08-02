Bu sezon UEFA, kulüpler bazındaki üçüncü kupası Konferans Ligi'ni de devreye soktu ve turnuvalarında bazı değişiklikler yaptı. Her iki organizasyonda da 3. ön eleme ilk karşılaşmaları, bu hafta içi oynanacak.

6 seri başından biri

Yeni kurallar gereği Avrupa Ligi'nde Play-Off'ta aynı ülkenin takımları birbirlerine rakip olabiliyor. Kupa 2'de Fenerbahçe , Play- Off'taki 6 seri başı içerisinde, 3. ön elemede St Johnstone'la karşılaşacak Galatasaray ise 4. (son) torbada. Yani bugün, Galatasaray-St Johnstone galibinin, Fenerbahçe ile gruplara kalmak için eşleşme ihtimali var.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa Ligi (14:00)

Fenerbahçe

Galatasaray (St. Johnstone’u elemesi halinde)

Konferans Ligi (15.00)

Trabzonspor

Sivasspor

Burada seri başı takımlar, önce son torbadaki 3 eşleşmenin galiplerinin biriyle, daha sonra 3. torbadaki 5 eşleşmenin kazananlarından biriyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. ön elemedeki takımlar, Konferans Ligi Play-Off kurasına da girecek. Çünkü bu turda elenenler, yoluna Kupa 3'ün Play-Off'undan devam edecek.

Konferans Ligi de bugün

Ayrıca Avrupa Ligi'ne Play-Off'ta veda edenler, yeni turnuvanın gruplarına direkt katılacak. Aynı ülkeden takımların birbirine rakip olmayacakları Konferans Ligi'nin bugünkü Play-Off kura çekiminde Türkiye'yi, 3. ön elemede Dinamo Batumi ile eşleşen Sivasspor ile Molde'nin rakibi olacak Trabzonspor da temsil edecek. Her iki kupada Play-Off ilk maçları 19 Ağustos, rövanşları 26 Ağustos'ta gerçekleşecek.