UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu eşleşmeleri de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekiminin ardından başlayacak. Grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, organizasyona seri başı olarak katılacak.

UEFA Avrupa kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. beIN SPORTS'un yayınlayacağı kura çekiminin tüm detayları an be an fanatik.com.tr'de olacak.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak?

İlk maçlar 18 Şubat 2021, rövanşları 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak. Tur atlayanlar Son 16 Turu'na kalacak. Kupa 2'nin şampiyonluk karşılaşmasına 26 Mayıs 2021'de Polonya'daki Gdansk City Stadı ev sahipliği yapacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan takımlar

1. Torba: Roma, Arsenal, Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, D.Zagreb, Hoffenheim, M.United, C.Brugge, S.Donetsk, Ajax

2. Torba: Y.Boys, Molde, Slavya Prag, Benfica, Granada, R.Sociedad, Braga, Lille, Maccabi, R.Antwerp, Wolfsberger, Kızılyıldız, Krasnodar, Salzburg, D.Kiev, Olympiakos