İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. ve 3. Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri yarın kritik maçlara çıkacak. İkinci Grup'ta Play-Off potasında yer alan Turgutluspor, evinde Belediye Derincespor'la karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakada Hamit Basık görev alacak. Aynı grupta Play-Off hesabı yapan Fethiyespor da İlçe Stadı'nda Emre Korkmaz'ın yöneteceği karşılaşmada Büyükçekmece Tepecikspor'u misafir edecek. Üçüncü Grup'ta ilk 5 mücadelesi veren Muğlaspor, İstanbul'da Modafenspor'la kozlarını paylaşacak. Alemdağ Stadı'ndaki randevuyu Ali Yılmaz yönetecek. Saat 15.00'te başlayacak müsabakalara koronovirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı taraftarlar giremeyecek.