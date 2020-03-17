Üçüncü Lig'de cumartesi mesaisi

Üçüncü Lig'de cumartesi mesaisi

17 Mart 2020, Salı 00:38 Son Güncelleme:
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Üçüncü Lig'de cumartesi mesaisi

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. ve 3. Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri yarın kritik maçlara çıkacak. İkinci Grup'ta Play-Off potasında yer alan Turgutluspor, evinde Belediye Derincespor'la karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakada Hamit Basık görev alacak. Aynı grupta Play-Off hesabı yapan Fethiyespor da İlçe Stadı'nda Emre Korkmaz'ın yöneteceği karşılaşmada Büyükçekmece Tepecikspor'u misafir edecek. Üçüncü Grup'ta ilk 5 mücadelesi veren Muğlaspor, İstanbul'da Modafenspor'la kozlarını paylaşacak. Alemdağ Stadı'ndaki randevuyu Ali Yılmaz yönetecek. Saat 15.00'te başlayacak müsabakalara koronovirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı taraftarlar giremeyecek. 

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