2018 Olimpiyatlarına katılarak kayakla atlatma branşında olimpiyatlarda Türkiye adına yarışan ilk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, Pekin’de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından 15 Şubat günü uçakla Erzurum'a geldi. Pekin’de kayakla atlama büyük tepe 1'inci turunda 124 metrelik atlayış ve 109,5 puanla olimpiyat 40'ıncısı olan İpcioğlu, bir süre evinde dinlendikten sonra 'ilk göz ağrım' dediği Palandöken'de kayak yapmaya başladı. Atlamada olduğu gibi kayakta da pistin tozunu atan Arda İpcioğlu, "İlk kayak malzemem hiç unutmam el yapımı, demirdendi. Babam yapmıştı. Çok eski bir kızak malzemesi. Onla beraber arkamda görmüş olduğunuz pistte bayağı bir vakit geçirdim. O da zevkliydi benim için. Büyüyünce bundan 15-16 yıl önce Palandöken'de ailemle beraber kayakla kaymaya başladım. Tabi ilk başlangıç kayak kiralama, daha sonra kendi şahsi kayak takımlarımı alma imkanı buldum. Sevdim bu sporu. Hele ki havanın böyle güzel olduğu günlerde mükemmel bir aktivite oluyor. Kızakla başlayan spor hayatım artık profesyonelleşerek kayakla atlamaya kadar geldi. Olimpiyatta ülkemi iki kez temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

"OLİMPİYATTA GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK"

En iyilerin gittiği olimpiyattaki hedeflerinin elemeleri geçmek olduğunu ifade eden Arda İpcioğlu, "Olimpiyatlarda güzel bir sezon geçiriyorduk. Bizim oraya gitmede ilk hedefimiz elemeleri geçmekti. Çünkü en iyiler geliyor ve son noktası olimpiyat. İlk rampada elemeleri geçmeyi başardık. İlk turda ilk 30 bekliyorduk. Hedefimiz yüksekti ama tabi hangi pozisyonda olduğumuzu iyi biliyorduk. Bunu sadece denemek için gerçekleştirecektik. Elimden geleni yaptım. Kötü bir atlayış değildi. Küçük rampada kıl payı kaçan bir ilk 30'du. Gerçekten tatmin edici metreye ulaştım. Şimdi önümüzde tamamen uçuş rampaları var. 150 ve 200 metre üzeri atlanabilen rampalar. Şu an ki hedefimizde 150- 200 metreden uzaktan uçabilmek" dedi.

"SPORUN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUM"

Kayakla atlama sporuna küçük yaşta başladıklarını ve şu anda yeni sporcuların Erzurum'daki rampalardan atladığını ifade eden İpcioğlu, şöyle konuştu:

"Kayakla atlama sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Bunda benim de Olimpiyatta aldığım başarıların etkisi var tatbikî. Ayrıca bu spor dalında çok gelişmeler var. İlk atlayışta hocaların ne dediğine odaklanıyorsun. Tamamen tekniğe odaklısın. Küçük bir heyecan olmazsa olmaz spor içinde. Böyle bir başlangıç ben de hissettim. Çünkü normal kayaktan çok farklı bir spor kayakta atlamak ama zamanla emek vererek başarını ve ilerlemenin de kaydedildiği bir branş. Ben şu an sporculuk kariyerimi sürdürüyorum. Olanaklar el verdiği sürece devam ettirmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. Sporun içinde kalmak tatbikî istiyorum. Tecrübelerimi gelecek nesillere aktarmak isterim. Çünkü ben bu sporun dibini de gördüm en üstünü de. Birçok tecrübem var. Tabii ki gelecek nesle ve kayakla atlama Türkiye kış sporlarına nasıl yardım etmemiz gerekiyorsa her türlü göreve hazırız."

Kendine vakit ayıracak zaman bulamadığından dolayı evliliği şu sıralar hiç düşünmediğini sözlerine ekleyen İpcioğlu, başka bir insanı hayatına alıp onu böyle yoğun bir yarışmalar maratonuna sokmak istemediğini söyledi.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)