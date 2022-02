Ubisoft, espor etkinliğini BAE’den taşıdı! 13.000’den fazla kişi tarafından imzalanan bir dilekçe, eşcinselliğin suç sayılması da dahil olmak üzere “ciddi LGBTQ+ sorunlarına” değindi. Söz konusu dilekçede şu ifadeler yer alıyor:

“Birleşik Arap Emirlikleri, eşcinselliği bir suç olarak tanıyor ve kırbaçlama, para cezası, sınır dışı etme, kimyasal hadım etme, namus cinayetleri ve kanunsuz infaz gibi cezalar veriyor. LGBTQ+ karakterlerinin Rainbow Six Siege’e dahil edilmesiyle birlikte, kolektif olarak bu kararın tehlikeli ve gelişen espor kültürünü geriye götüreceğine inanıyoruz”

Yayıncı Ubisoft, her yıl üç Rainbow Six Siege turnuvası düzenliyor. Ancak protestolar yüzünden şirket şimdi “Ağustos 2022’deki Six Major’ı tam yeri henüz belirlenmemiş olan başka bir Rainbow Six espor bölgesine taşıyacağını” söyledi.

Resmi Rainbow Six espor sayfasındaki bir tweette Ubisoft, “uluslararası Siege topluluğunun üyelerinin bu seçimi sorguladığını yüksek sesle ve net bir şekilde duyduğunu” ekledi.

Şirket başlangıçta, 20 Şubat Pazar günü açıklanan etkinliği BAE’de düzenleme kararını savundu ve BAE hükümeti ve yerel espor ortakları ve ekipleriyle “tüm cinsiyet kimliklerinden, cinsel yönelimlerden herhangi birinin, kültürel geçmişler veya diğer bireysel özellikler memnuniyetle karşılanacaktır”. dendi.

Rainbow Six: Siege veya Rainbow 6: Siege Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayımlanan birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunu olarak dünya çapında 70 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip. En iyi espor oyunlarından biri olan Rainbow Siege eşcinsel karakterlere ve profesyonel oyunculara sahiptir.

CNN Türk