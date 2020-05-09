Bilirubinin yıkılması ile beraber ürobilinojen oluşur. Bilirubin ise karaciğerde kırmızı kan hücrelerinin yakılmasına yardımcı olan bir bileşiktir. Normal şartlar altında ürobilinojen idrarda oldukça azdır. Ancak özellikle karaciğerde meydana gelen bazı hastalıklardan dolayı bu değer referans aralığının üzerine çıkmaktadır. Özellikle hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıkları konusunda ciddi işaretler söz konusu olabilir.

UBG (Ürobilojen) yüksekliği veya düşüklüğü nedir?

Bu bileşik olarak bilinen ürobilinojen yüksekliği ya da düşüklüğü üzerinden belli başlı bazı risk faktörleri ortaya çıkabilmektedir. Yapılan test ile beraber referans aralığının altında ya da üzerinde ürobilinojen değerinin çıkmasının sebepleri ortaya çıkarılır. Bu doğrultuda özellikle yüksekliği açısından ele alınması gereken belli başlı bazı işaretler bulunmaktadır.

- Hemoliz,

- Pernisiyöz anemi,

- Dubin Johnson sendromu,

- Karaciğer hastalıkları,

- Konjestif kalp yetmezliği,

- Birtakım ilaçların yan etkileri,

- Rotor sendromu,

- Kurşun zehirlenmesi,

Bu gibi sebeplerden dolayı ürobilinojen değeri oldukça yüksek noktaya ulaşmakta ve çok ciddi hastalıklar yaratabilmektedir. Farklı hücreleri, bazı kimyasalları ve pek çok etmeni ölçmeye yarayan ürobilinojen testi, idrar tahlili üzerinden ele alınmakta ve anlaşılmaktadır. Özellikle uzman doktor kişide karaciğer hastalığı gördüğü zaman, bu hastalığın takibinin rutin işlem altında yapılabilmesi için test gerçekleştirir. Yani olası ubg düşüklüğü ya da yüksekliğinin neden olduğu işaretler ile beraber, bu işaretler üzerinden ortaya çıkan hastalıklar konusunda da tedavi noktasında test oldukça önemlidir.

İdrarda UBG değer aralığı kaç olmalı?

Belirli bir referans aralığı altında olması gereken ubg değeri için, belli bir standart miktarı bulunmaktadır. Bu doğrultuda sağlıklı bir insanda ürobilinojen değeri, ‘17 umol/L’den az’ olması büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda diğer bir değer olarak normal şartlar altında, ‘0 - 8 mg/dl’ değerini çıkması da yine standart olarak ele alınır. Yani bu her iki değerli de ubg konusunda sağlıklı bir insanı temsil eder.

Klinik bir ortamda gerçekleştirilen idrar üzerinden değer ile beraber, ürobilinojen değerinin düşüklüğü veya yüksekliği anormal olarak ele alınır. Özellikle zehirlenme, kırmızı kan hücrelerinin fazla şekilde yıkılması, hematom ile birlikte karaciğerde aşırı yük gibi sebepler ürobilinojen değerinin normalin çok daha üzerine çıkmasına sebep vermektedir. Aynı zamanda bu değerin normalin altına inmesi yani düşük olması ile beraber, safra kanalı sistemi ile safra üretimi noktasında ciddi sorunlar yaratabilir.

Düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

Öncelikle yapılan idrar testi ile beraber değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ortaya çıkarılır. Bu doğrultuda değerler normalin altında veya çok üstünde ise, o zaman uzman doktor kontrolü altında gerekli ek tahliller ile beraber tedavi yöntemlerine başvurulur. Bu yöntemler ilaç bazlı yöntemlerin yanı sıra gerek görüldüğü takdirde cerrahi müdahaleler de söz konusudur. Zira hem düşüklüğü hem de yüksekliği üzerinden ciddi hastalıkların işareti olabilir.

Aynı zamanda yüksek oranda idrarda ortaya çıkacak ubg değerini düşürmek adına bireysel olarak da ele alınması gereken belli başlı bazı unsurlar söz konusudur. Bu unsurlar sosyal yaşam içerisinde gerçekleştirilerek diğerin istenilen standart referans aralığı seviyesine düşürülmesi sağlanabilir.

- Bol bol meyve ve sebze tüketimi,

- Lifli ve sağlıklı tahıllar,

- İşlenmiş olan gıdalardan uzak durmak,

- Gün içerisinde bol bol su tüketmek,

Bu gibi unsurlar ele alınmak suretiyle sağlıklı şekilde ürobilinojen değerini istenilen referans aralığında çekmek mümkün. Tabii mutlaka yapılacak olan idrar testi ile beraber laboratuvar üzerinden uzman doktor kontrolü altında, tedavi yöntemlerinin ele alınması büyük öneme sahiptir. Böylece yapılacak olan test ile beraber tedavinin yanı sıra hastalığın seyri de kontrol edilebilir.

Dengeli ve sağlıklı beslenme ile beraber aynı zamanda düzenli hareket çok önemlidir. Böylece stres düzeyi düşürerek daha sağlıklı şekilde referans aralığını yakalamak mümkündür. Gün içerisinde koşu veya yürüyüş ile beraber egzersiz hareketleri bu tür hastalıklar noktasında oldukça önemlidir.