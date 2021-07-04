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U23 Dünya Kürek Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası, 7-11 Temmuz tarihlerinde Çekya’da düzenlenecek.

04 Temmuz 2021, Pazar 18:55 Son Güncelleme:
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U23 Dünya Kürek Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, Racice’de gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

BLM 4x (Hafif kilo ümit erkekler dört çifte): Samet Kaban - Enes Gök - Şefik Çakmak - Denizhan Aydın

BLW 2- (Hafif kilo ümit kadınlar iki tek): Ebru Akınal - Nigar Hatun Demiroğlu

BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu - Elis Özbay

BM 2- (Ümit erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın - Aydın İnanç Şahin

AA

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