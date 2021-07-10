U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımı kalmadı
İzmir'de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımı kalmadı. Kupaların sahiplerini yarın bulacağı organizasyonda günün sonunda hem kadınlar hem erkeklerde son dörde kalacak takımlar belli olacak.
İzmir’de düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda üçüncü gün sona erdi.
İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonada ilk turu geçen tek Türk takımı olan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük ikilisi, Estonya’dan Meius Rasmus-Erik Kaur Kais ekibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Organizasyon, yarın yapılacak madalya müsabakalarıyla tamamlanacak.