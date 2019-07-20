U20 Genç Kız Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda son 4’te

Meksika’nın ev sahipliğinde organize edilen U20 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Genç Kız Milli Takımımız, F Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında A.B.D. ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz, Aguascalientes şehrindeki Hermanos Carreon Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 23-25, 20-25, ve 30-32‘luk set skorlarıyla 0-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından U20 Genç Kız Milli Takımımız, grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamladı ve adını Dünya Şampiyonası’nda son 4’e yazdırdı.

SALON: Hermanos Carreon

HAKEMLER: Lourdes Perez Perez (Küba), Roy Goren (İsrail)

A.B.D.: Eggleston, Gneiting, Fields, Wenaas, Clark, Powell, Nuneviller (L) (Tuaniga, Phillips, Dixon, Kipp)

TÜRKİYE: Eda, Derya, Merve, Zeynep, Yaprak, Yaren, Simay (L) (Eylül, Elif, Melis, Aysun)

SETLER: 23-25, 20-25, 30-32

SÜRE: 1 saat 31 dakika (28, 26,37)